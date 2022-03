França propõe fundo mundial para ajudar países mais afetados pela escassez de cereais

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, após uma reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio do Eliseu.

Segundo o porta-voz, este mecanismo, a ser proposto pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, será similar ao COVAX, que organizou a partilha e a entrega de vacinas contra a doença covid-19 pelos países mais pobres.

"A crise alimentar poderá provocar, se não houver uma ação concertada, fome profunda, dramas humanitários e mudanças políticas", disse Gabriel Attal, em declarações aos jornalistas após o Conselho de Ministros.

Estas dificuldades podem sentir-se de forma mais acentuada nos países da África subsariana e do Médio Oriente, dependentes dos cereais procedentes da Ucrânia e da Rússia.

Quanto à ajuda humanitária da França à Ucrânia, Gabriel Attal detalhou que já foram enviadas 55 toneladas de ajuda humanitária e vão chegar nos próximos dias veículos de bombeiros, veículos de primeiros socorros e 21 ambulâncias.

Os líderes do G7 (Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Itália e Alemanha) vão reunir-se na quinta-feira em Bruxelas, com o Presidente norte-americano, Joe Biden, a marcar presença no encontro.

Na quinta-feira, a capital belga também recebe uma cimeira extraordinária da NATO e uma reunião do Conselho Europeu.