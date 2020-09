FPF autoriza público nos jogos do CdP nos Açores

Desta forma, o clube terceirense irá poder ter 10 por cento da lotação máxima do Campo Municipal Dr. Durval Monteiro, jogo inaugural da Série G, do Campeonato de Portugal, marcado para este domingo, dia 20 de setembro, às 15h00.



A formação da Praia da Vitória fez valer a circular informativa da Direção Regional de Saúde (DRS), da 24 de agosto, que permite as competições desportivas terem até 10 por cento da lotação do recinto, o que no caso do Fontinhas - Estrela da Amadora significará um total de 170 adeptos nas bancadas.

De recordar que em declarações ao Açoriano Oriental, a DRS assumiu que “Tudo o que seja competição nacional obedece às regras das respetivas federações. Na ausência de regras dessas federações aplicam-se as orientações regionais”, sendo os jogos da I Liga do Santa Clara a única exceção.