FPAK admite estender época até janeiro de 2021

A intensão foi manifestada através de uma circular tornada pública pelo site sportsmotores.com. “Com a possibilidade do Calendário Desportivo Nacional de 2020 se poder prolongar até 31 de Janeiro de 2021, informamos que as regulamentações desportivas manter-se-ão inalteradas no ano 2021, ainda que possam ser sujeitas a ajustes de pormenor por questões técnicas ou de segurança”, lê-se no ponto 7 do documento.



Na mesma missiva, a FPAK prevê o regresso das competições no próximo mês de junho e, ao mesmo tempo, deu conta das regras que vão ser adotadas na remarcação das provas que entretanto já foram adiadas, devido à pandemia de Covid-19. Eventos que terão de ser reagendados até 30 de abril.



Assim, a prioridade na escolha das futuras datas será a seguinte: primeiro as competições FIA, seguidas pelas competições FPAK, sendo que “a primeira competição suspensa do Calendário Desportivo Nacional de cada um dos Campeonatos será a primeira com a opção da remarcação, seguido da segunda e assim sucessivamente”.



Nesta linha, as provas que entretanto estão no topo da prioridade para a sua remarcação são o WRC Rally de Portugal, prova do Mundial, seguida do Azores Rallye, prova do Europeu da modalidade.



O Grupo Desportivo Comercial já fez avançar a data de 17, 18 e 19 de setembro para a realização do seu evento, estando a aguardar aprovação por parte da FIA. Esta proposta vai, todavia, obrigar à reorganização do calendário do Campeonato dos Açores de Ralis, já que coincide com a data do Rali Ilha Lilás. Além disso, em cima da mesa está ainda o possível adiamento do Rali Sical, a 1 e 2 de maio.