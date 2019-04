Fotógrafo Pete Souza visita os Açores

O fotógrafo dos Presidentes norte-americanos Ronald Reagan e Barack Obama, o açor-descendente Pete Souza, visita os Açores, de 22 a 28 de abril, onde apresentará os seus dois livros, intitulados “Obama: An Intimate Portrait” e “Shade: A Tale of Two Presidents”, em sessões públicas agendadas para as ilhas de São Miguel, Pico e Terceira, adinata o executivo em nota.

A convite do Governo dos Açores, Pete Souza apresentará estas duas obras, a 23 de abril, no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, em São Miguel, a 25 de abril, no Museu dos Baleeiros, no Pico, e a 27 de abril, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, na Terceira.







Natural de Massachusetts, estado norte-americano onde reside uma vasta comunidade açoriana, e com ascendência na ilha de São Miguel, Pete Souza desempenhou, entre outras, funções como Chief Official White House Photographer durante as presidências de Ronald Reagan e Barack Obama, tendo sido também correspondente do Chicago Tribune, fotógrafo 'freelancer' e professor de fotojornalismo.