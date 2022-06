Foto captada nos mares do Porto Santo premiada pela ONU

A informação foi hoje divulgada pela ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação da Madeira.

“Portugal teve pela primeira vez o nome de um fotógrafo inscrito na lista de premiados da Competição de Fotografia do Dia Mundial dos Oceanos, que tem a chancela da Organização da Nações Unidas”, lê-se na nota divulgada.

A ARDITI adianta que a foto foi captada nos mares da ilha do Porto Santo há cerca de dois anos pelo fotógrafo Nuno Vasco Rodrigues, que é investigador do MARE-IPLeiria e participou na campanha do [email protected] Santo 2020.

Este evento teve a organização do MARE-Madeira (ARDITI) em parceria com a direção regional do Mar da Madeira.