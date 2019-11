Fórum dos Municípios no pavilhão do Mar

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada/Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, organizam de 22 a 24 de novembro, no pavilhão do Mar, o Fórum dos Municípios, em parceria com as autarquias das duas referias ilhas, que tem por objetivo relevar o papel e a importância dos concelhos no desenvolvimento social, cultural e económico no Grupo Oriental.

No Fórum dos Municípios estarão presentes, em espaços individualizados por concelho, atividades diversas e a participação de entidades representativas locais, com destaque para a gastronomia, a cultura, o artesanato, as empresas e as entidades e instituições locais, refere nota de imprensa.





A organização espera que o fórum seja uma mostra representativa das potencialidades dos concelhos de São Miguel e de Santa Maria.





O Fórum dos Municípios contará também com um programa diversificado de animação, compreendendo designadamente espetáculos musicais diversificados, apresentações e degustações gastronómicas e artesanato. O acesso é gratuito.





Ainda no âmbito do Fórum dos Municípios haverá mesas redondas subordinadas ao tema “Municípios, Desenvolvimento Local e Turismo”.





Saliente-se que esta iniciativa integra-se no âmbito do plano de atividades do projeto ORIENTA_EMPRESAS, cofinanciado pelo Programa Operacional Açores 2020, que tem como objetivo a implementação de atividades orientadas para a inovação empresarial, o empreendedorismo, o apoio integrado às empresas na área da internacionalização e do mercado interno regional.