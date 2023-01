Formação em arte bonecreira na Lagoa

De acordo com nota da autarquia, esta formação destina-se ao público em geral e será gratuita, necessitando de uma inscrição prévia, visto ser limitada a 8 formandos.



A formação será ministrada pelo artesão lagoense e mestre bonecreiro João Arruda, às quartas-feiras e sábados, entre as 9h00 e as 11h00, no convento de Santo António. A primeira fase da formação decorrerá de 15 de março a 1 de abril e a segunda fase de 19 de abril a 6 de maio.



Os interessados deverão realizar a sua inscrição, até ao dia 6 de março, através do preenchimento do anexo 1, que consta no documento das Normas de Funcionamento do Projeto “Novos Bonecreiros”, disponível no portal da edilidade, sendo que deverá ser enviado por email para [email protected], entregue, presencialmente, no convento de Santo António ou, ainda, através do contacto telefónico 296 960 600.