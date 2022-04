Formação de ativos é o foco da Azor Skills Academy

A Azor Skills Academy é um novo projeto de formação desenvolvido e dirigido à atualização das competências dos ativos.

“Este projeto resulta da vontade de traçar um novo rumo na dinâmica de formação nos Açores, em que queremos ser aliados das empresas açorianas porque vemos na formação a alavanca para melhorar a qualificação profissional e principalmente a especialização de competências”, explicou o diretor de Comunicação e Projetos Formativos da empresa, Miguel Brilhante.

Assim surge a Azor Skills Academy que tem como foco “players das pequenas e médias empresas que procuram, em diferentes etapas da sua atividade empresarial, dotar a sua equipa de (mais) competências ajustadas e alargadas à sua estratégia de negócio”.

“Depois de verificarmos que a formação na Região tem privilegiado a qualificação para habitação mínimas, decidimos que com a nossa iniciativa queríamos promover as pessoas que não estão abrangidas, nomeadamente quadros técnicos e superiores de empresas, mas também os dirigentes, que associados a vários setores de atividades - turismo, hotelaria, industria, entre outros - precisam de um impulso para melhorar as suas competências”, explicou, realçando: “Daí o nosso slogan beyond knowledge”.

Desta forma a empresa pretende contribuir, através de modelos diferenciadores de formação, para o desenvolvimento profissional e para um maior sucesso das organizações.

Atualmente instalada no edifício do Nonagon no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel na Lagoa, a Azor Skills Academy já iniciou a atividade com a realização de um curso de formação pedagógica inicial de formadores, em formato presencial, estando já a trabalhar para iniciar novas ofertas criadas sempre em função do seu destinatário.



“Nós não vamos funcionar com um catalogo de formações, nós pretendemos criar as formações de acordo com as necessidades que as empresas partilham connosco”, explicou, referindo: “Das reuniões que já tivemos com empresas verificamos que há necessidade em diferentes campos de formação, tendo sido nesses campos que pedimos certificação oficial e nós estamos certificados em 16 áreas de formativas”.