Forças Armadas transportam bens essenciais para apoio à população das Flores

De acordo com as Forças Armadas, o Navio Patrulha Oceânico “Figueira da Foz”, com 51 militares a bordo, largou ontem à noite do Porto da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, após embarcar 25 toneladas de bens essenciais, estando previsto chegar à ilha das Flores esta quinta-feira à tarde.



A aeronave C-295, com uma tripulação de 5 militares, vai descolar durante a tarde da ilha Terceira, com 5 toneladas de bens essenciais embarcados.



Este apoio conjunto das Forças Armadas, com 56 militares, um navio e uma aeronave, surge na sequência de um pedido do Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, ao Comando Operacional dos Açores.