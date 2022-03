Força mental deu título a Francisco Sardinha

Foram precisos quase duas horas de intenso ténis para Francisco Sardinha sair como o vencedor do quadro masculino do Azores Open 12 & Under 2022. O mais jovem campeão nacional de Sub-12 travou uma luta com o romeno Andrei Radu, mas também contra si mesmo quando, encostado às cordas no primeiro set, virou o rumo do encontro a seu favor.



A perder por 5-3 e a demonstrar frustração por não estar a conseguir pôr em prática o seu jogo, Francisco Sardinha quebrou o jogo de serviço do seu rival e iniciou um volte-face surpreendente.

Sem nunca permitir um set point que seja a Radu, o atleta da seleção portuguesa venceu os quatro jogos de serviço seguintes e venceu o set, quebrando pelo caminho a concentração do tenista romeno.

Em crescendo, Sardinha entrou confiante e colocou-se perto do título quando quebrou os quatro primeiros jogos de serviço de Radu (5-3). Sem conseguir voltar ao nível exibicional que demonstrou no início da final, o jovem da Roménia jogou à defensiva, limitando-se a colocar bolas altas no fundo do court, à procura do erro do seu adversário.

Incrivelmente teve sucesso, empatando o segundo set em 5-5, num jogo em que negou três match points a Sardinha e ainda quebrou o serviço do português. Mas o campeão nacional de Sub-12 estava mais confiante e quando jogou mais friamente fechou a final com grande classe, vencendo novamente por 7-5.