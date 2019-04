Força Aérea transfere bebé de emergência

O transporte do recém-nascido para o aeroporto de Ponta Delgada foi efetuado pelos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, com a coordenação das equipas médicas do Hospital do Divino Espírito Santo.







O pedido de apoio foi recebido pela Força Aérea ao princípio da manhã e o aparelho descolou cerca das 08h00, tendo regressado ao Aeródromo de Trânsito n.º.1 (área militar do aeroporto de Lisboa) às 13h30. Quando a Força Aérea chegou a Lisboa o recém-nascido foi transportado pelo INEM; para uma unidade hospitalar.