Força Aérea efetua três transportes urgentes de longa distância em 48 horas

Em comunicado, a Força Aérea adianta que a primeira missão aconteceu na segunda-feira, com o transporte de uma paciente da ilha de São Miguel, nos Açores, para o Porto.

A Força Aérea transportou para o Continente, entre segunda-feira e esta quarta-feira, três pacientes do Arquipélago dos Açores e da Madeira que necessitavam de cuidados médicos, entre os quais um bebé de cinco meses.

