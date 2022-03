Fonte do Bastardo vence KV Peja com facilidade e segue na Taça Challenge de voleibol

A equipa açoriana já tinha vencido pelo mesmo resultado na primeira mão, disputada na semana passada, no Kosovo, e confirmou a sua superioridade, na Praia da Vitória, com três parciais ganhos com larga vantagem.No primeiro ‘set’, o KV Peja, campeão em título do Kosovo, ainda tentou procurar um equilíbrio no marcador (8-7), mas a Fonte do Bastardo foi acentuando a diferença, liderando grande parte do jogo por 10 pontos.Os açorianos chegaram mesmo a ter 12 pontos de vantagem (23-11) e acabaram por vencer por 25-14.Foi também esse o resultado do segundo parcial, ainda que a equipa do Kosovo tenha dado um pouco mais de luta e a Fonte do Bastardo tenha entregado alguns pontos, fruto de erros cometidos.As margens no marcador foram mais curtas, mas a equipa da casa esteve sempre na liderança, isolando-se gradualmente (15-9; 18-11; 25-14).A partida terminou praticamente como começou, com a Fonte do Bastardo a vencer o terceiro ‘set’ por 25-13.O ataque forte de Antony Gonçalves não deu hipóteses aos kosovares, que começaram a perder por 3-0 e não conseguiram equilibrar o jogo, marcando apenas 13 pontos.Com estas duas vitórias, a equipa açoriana passa à próxima fase da Taça Challenge, tendo agora pela frente o PAOK, da Grécia.