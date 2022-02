Fonte do Bastardo perde por 3-2 com o Ljubjana nos 'quartos' da Taça Challenge

Os açorianos entraram melhor em jogo, vencendo o primeiro ‘set’, pela margem mínima (25-23), mas o Ljubljana não baixou os braços e conquistou o segundo parcial (19-25).

A Fonte ainda recuperou no tempo seguinte (26-24), no entanto, a equipa da Eslovénia acabou por vencer o quarto parcial (21-25), empurrando a decisão para a ‘negra’, onde carimbou a vitória, com facilidade, por (6-15).

Num jogo com mais de duas horas, as duas equipas estiveram muito equilibradas, disputando alguns parciais ponto a ponto.

Sem o treinador principal, a Fonte do Bastardo entrou a vencer no primeiro parcial (4-1), mas os eslovenos estiveram sempre por cima, passando para a frente do marcador aos 8-9, chegando a ter três pontos de vantagem (11-14).

Com cinco pontos seguidos, a equipa da casa recuperou (16-14) e segurou a liderança, mantendo uma vantagem de dois a três pontos até aos 25-23.

O Ljubljana não estava, no entanto, disposto a facilitar e liderou durante todo o segundo ‘set’, acentuando cada vez mais a diferença no marcador, com seis pontos de vantagem durante a maior parte do tempo (7-13, 14-20), até vencer por 19-25.

Como numa montanha-russa, os açorianos voltaram a subir no jogo, vencendo o terceiro parcial, ainda que com dificuldade.

A Fonte do Bastardo entrou melhor (6-1) e, apesar de os eslovenos terem ameaçado uma reviravolta (12-13), conseguiu segurar a vantagem por margens mínimas, vencendo aos 26-24.

O quarto ‘set’ fazia antever uma vitória da equipa da casa, que esteve quase sempre na frente do marcador (10-6).

O Ljubljana inverteu o resultado aos 15-16 e novamente aos 18-19, segurando a liderança até aos 21-25.

A vitória só se decidiu na ‘negra’, no parcial menos equilibrado do jogo, com os visitantes e levarem a melhor por 6-15.

Pela segunda vez nos quartos de final da Taça Challenge, os açorianos têm agora a vida dificultada para chegar à meia-final, na segunda mão, que se disputa, na próxima semana, na Eslovénia.