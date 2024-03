Fomina e Carnello vencem Azores Open 12 & Under

Os dois jogadores superaram nas respetivas finais os representantes lusos que procuraram vencer as decisivas partidas do torneio.



A final feminina foi mais desequilibrada e a tenista que compete sob bandeira neutra não deu grandes hipóteses a Madalena Sousa, ganhando por 6/0 e 6/1.



Mais equilibrada foi a final masculina que opôs o norte-americano ao português Luís Bernardo Saraiva.



Saraiva teve uma boa entrada no jogo e ganhou o primeiro set por 1/6.

Quando tudo parecia indicar que teríamos uma vitória lusa, Carnello renasceu nos sets seguintes e superou a forte oposição vinda do outro lado da rede, ao ganhar por 6/4 e 6/3 o segundo e terceiro parciais.



O último dia do Azores Open 12 & Under ficou ainda marcado pelo lançamento da primeira pedra da obra do projeto que vai permitir a construção da cobertura dos campos do CTSM.