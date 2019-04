Fogo foi declarado extinto esta manhã

As mais lidas

"Majestoso e sublime edifício", como escreveu em 1831 o escritor francês Victor Hugo no seu romance “Notre-Dame de Paris”, a catedral foi construída em 1163 e iniciou a função religiosa em 1182.

A tragédia de Notre-Dame gerou mensagens de pesar e de solidariedade de chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo Portugal, bem como do Vaticano e da Organização das Nações Unidas.

No local, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o pior tinha sido evitado e prometeu que a catedral do século XII será reconstruída.

Os bombeiros anunciaram já que a estrutura está “preservada na sua globalidade”, mas não souberam prever a duração do combate às chamas, que envolve centenas de efetivos.

Gabriel Plus disse ainda que um "fogo violento" se espalhou “muito rapidamente por todo o telhado", em cerca de 1.000 metros quadrados.

Vão também ser retiradas algumas obras de arte do local com a ajuda de especialistas.

“O fogo foi extinto na sua totalidade. Agora é a fase dos especialistas”, declarou Gabriel Plus, numa conferência de imprensa em frente à catedral, em Paris.

O fogo na catedral de Notre-Dame, atingida por um grande incêndio que teve início na segunda-feira, foi declarado extinto na manhã desta terça-feira, de acordo com o porta-voz dos bombeiros de Paris, Gabriel Plus.

