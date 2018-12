Flávio Soares crítica suspensão do programa “Escola Segura” nos Açores

O presidente da JSD/Açores, Flávio Soares, criticou, esta terça-feira, a suspensão, por falta de agentes da PSP nos Açores, do programa “Escola Segura”, considerando que, “além da diminuição do risco, a proximidade dos agentes de segurança com os jovens tem sido a principal valia do programa, agora posta em causa”, referiu, citado em comunicado.