Finançor confirma formalização de acordo para comprar Solmar

"A Finançor SGPS, S.A. informa que está formalizado um acordo que permitirá a aquisição das sociedades Marques Comércio a Retalho e a Marques Comércio por Grosso, o que deverá acontecer no decorrer dos próximos dias", diz um comunicado de imprensa.

A Finançor integra a ‘holding’ do grupo Finançor, ativo em diversas atividades no setor alimentar nos Açores, como fabrico e comercialização de alimentos compostos para animais, de farinhas, bolachas, massas, e de produção de carne de bovino, suíno e aves de capoeira, ovos e produção de leite, turismo e hotelaria, aquacultura e retalho especializado.

No comunicado, a administração do grupo Finançor refere que "foi possível concluir satisfatoriamente o processo negocial com diversas instituições de crédito e com o Grupo Marques, que permitirão à Finançor Agro-Alimentar, S.A. a aquisição das já referidas empresas de distribuição alimentar".

A Finançor garante, no entanto, que "o Grupo Jerónimo Martins manter-se-á como parceiro comercial da Marques Comércio por Grosso e da Marques Comércio a Retalho" e estão "a ser ultimados os termos e condições de um possível aprofundamento da parceria, que se traduza numa participação minoritária por parte deste Grupo no capital destas empresas, necessariamente sujeita às aprovações devidas".

O grupo frisa que esta aquisição "no actual contexto económico será um grande desafio", mas a Finançor diz estar convicta de que "o projecto e a parceria para o desenvolvimento do negócio" permitirá "o crescimento das empresas, possibilitando aos consumidores açorianos uma alternativa com uma oferta diferenciadora em preço e qualidade e que será uma mais valia para a economia açoriana como um todo".

A Marques Comércio por Grosso desenvolve atividade na área da distribuição grossista alimentar, em parceria com o grupo Jerónimo Martins, explorando uma loja Recheio Cash & CarryAçores, na ilha de São Miguel.

Já a Marques Comércio a Retalho tem atividade na área da distribuição retalhista alimentar, através das lojas Sol*Mar, representando nos Açores a marca de produtos da marca da distribuição Pingo Doce, nas ilhas de S. Miguel, Santa Maria e Pico.