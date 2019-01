Financiamento da Universidade dos Açores preocupa deputados socialistas

A parlamentar, que falava durante uma audição de Manuel Heitor, onde pediu ao governante para falar sobre os resultados da reunião que manteve com o reitor da Universidade dos Açores recentemente, lembrou que "neste encontro foram-lhe acentuadas as principais preocupações de financiamento desta instituição, nomeadamente os acréscimos de despesas com o emprego científico, com a integração de trabalhadores precários e com as valorizações remuneratórias”.





Lara Martinho recordou, citada em comunicado, que “a realidade é que a Universidade dos Açores, pela sua condição ultraperiférica e insular, tem custos acrescidos que são inquestionáveis” e que foi por isso que o Partido Socialista introduziu no Orçamento do Estado a promoção por parte do Governo “dos estudos para a majoração do financiamento das universidades insulares, visando compensar os sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia, contribuindo dessa forma para a coesão territorial e a igualdade de oportunidades ao nível do ensino superior”.





“Já existem desenvolvimentos em relação a estas questões? Que expetativas podemos ter em relação a esta problemática de financiamento da UA que tanto nos preocupa?”, questionou a deputada.





Manuel Heitor assegurou que a dotação para a Universidade dos Açores cresceu 9%, sensivelmente semelhante à média das dotações de todas as instituições e confirmou que o grupo de monitorização tem seguido a instituição “de uma forma clara”. O governante garantiu ainda que “todos os anos o aumento do plafond de reforços foi bastante superior ao aumento das despesas com pessoal” e que neste momento o reitor ficou de concluir os dois processos que estão em curso do lado da reitoria, nomeadamente do apoio ao emprego científico e a identificação nominal das situações de valorizações remuneratórias.