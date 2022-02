Finalistas de prémios Desportistas do Ano conhecidos em 10 de fevereiro

A apresentação está marcada para as 16h00 (menos uma nos Açores) no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e destacará nomes em cinco categorias: atleta feminina, atleta masculino, jovem promessa, treinador e equipa, no dia em que foi divulgada uma lista com dezenas de nomes candidatos.

Em comunicado, a CDP nota que os candidatos “foram indicados pelas federações desportivas em função do desempenho e resultados obtidos na época anterior”, sendo depois sujeitos a uma votação por um “júri especializado”.

Depois do anúncio dos finalistas, os vencedores serão anunciados na 25.ª Gala do Desporto, marcada para 03 de março no Casino do Estoril, também no distrito de Lisboa.

Na longa lista de candidatos para já divulgada destacam-se atletas com presença, e resultados de monta, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, como o campeão olímpico do triplo salto Pedro Pablo Pichardo, a ‘vice’ da mesma disciplina Patrícia Mamona, mas também o canoísta Fernando Pimenta, bronze nesse evento, o mesmo lugar do judoca Jorge Fonseca na capital japonesa.

Rui Silva (andebol), o paracanoísta Norberto Mourão, medalhado nos Paralímpicos, o ciclista João Almeida, a cavaleira Luciana Diniz, a parasurfista campeã mundial Marta Paço ou a ginasta Filipa Martins são outros dos destaques.