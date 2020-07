Na pista Soluções M, situada na freguesia do Cabouco, concelho da Lagoa, deveriam reunir-se os melhores pilotos de motocrosse de todos os campeonato regionais disputados no país sob a égide da FMP, mas a pandemia de Covid-19, e todas as incertezas que a rodeiam, levaram ao seu cancelamento.



A organização da prova está a cargo do Rosinhas Volei Clube que, em conjunto com a FMP e o principal parceiro para a realização deste evento, a Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD), decidiram-se pelo adiamento da prova.

“Devido às razões da pandemia Covid-19, pois sendo uma decisão difícil de tomar deixando muito tristes todos os que ansiavam por um evento de elevado nível nesta modalidade, estando no entanto convictos que foi a decisão mais acertada e responsável, visto a segurança de todos nós ser a prioridade máxima”, refere a comunicação do dirigente.

Ainda assim, ficou assente que o “evento fica agendado de novo para a ilha de São Miguel, nos Açores, para 2021”, sendo que os promotores da Final das Regiões de 2021 são os mesmos: ‘Rosinhas’, FMPe CMPD.