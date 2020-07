Filarmónicas de São Roque do Pico com apoio de 24 mil euros

O apoio de carácter anual pretende contribuir para a manutenção em atividade das instituições, bem como para a formação dos jovens no plano social e musical, refere nota da autarquia.



Mark Silveira, presidente da Câmara Municipal de São Roque realça a importância desta ajuda anual para manter as bandas em atividade e destaca o trabalho desenvolvido pelas diferentes filarmónicas do concelho na dinamização cultural e social das freguesias, bem como na formação de jovens.

“Através deste apoio anual estamos a valorizar o excelente trabalho desenvolvido pelas nossas filarmónicas e a incentivar a manutenção de um importante elo da nossa cultura”, diz o autarca citado em nota, considerando que “o apoio revela a nossa preocupação em dar continuidade à aposta de dotar as diferentes instituições com melhores condições para desenvolverem o seu trabalho de formação social e musical”.

Como contrapartidas deste apoio, entre outros requisitos, as filarmónicas ficam obrigadas a manter em atividade a banda, bem como as diferentes escolas de música; a ceder as suas instalações e equipamentos sempre que solicitadas pela autarquia e a realizar quatro atuações anuais, entre as quais no Festival Cais Agosto e no dia do padroeiro de São Roque