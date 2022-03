Festival Walk&Talk de volta aos Açores com a novidade 'W&T Soundsystem'

De acordo com a organização do evento, o 'W&T Soundsystem' é um projeto “pensado e criado especificamente para a 11.ª edição, construído por Sérgio Coutinho e Francisco Antão”.

A novidade “tomará a forma de um sistema de som móvel, apresentando-se tanto como dispositivo de programação bem como objeto artístico e de engenharia”, sendo que o Soundsystem “será ativado por artistas e músicos convidados e, além de complementar a programação do pavilhão, irá percorrer vários espaços da ilha”.

A edição de 2022 do festival engloba três dezenas de artistas, coletivos e curadores sob o tema “In the first place” (“Em primeiro lugar”, na tradução do inglês), onde serão apresentados vários projetos inéditos que cruzam as artes visuais, a performance, a música, a arquitetura e o design.

Segundo o Walk&Talk, “In the first place” propõe uma “reflexão sobre o que surge e existe em primeiro lugar, repensando narrativas vigentes e a posicionalidade enquanto aspeto-chave na definição de sistemas de poder, conhecimento e identidade”, questionando “construções temporais e espaciais divergentes e reconhecendo múltiplas vozes, presenças e posições”

“O programa pretende pensar a palavra, a fala, o som e a música como formas de viajar no tempo, propondo novas perspetivas e leituras sobre os espaços que habitamos - sejam eles físicos ou metafóricos, e as relações que estabelecemos entre geografias, recursos, diferentes espécies e ideias”, refere a organização.

O Walk&Talk vai ocupar vários espaços e paisagens da ilha de São Miguel e volta a ter a sua “casa” no Largo de São João, no centro de Ponta Delgada, onde será construído um pavilhão temporário assinado pelo Ilhéu Atelier, que “acolhe o público e se abre à cidade como palco principal e ponto de encontro e de convívio”.

Este novo projeto foi selecionado no âmbito de um concurso internacional de arquitetura, que recebeu mais de 70 propostas.

O programa de exposições e performances estende-se à Vaga - espaço de arte e conhecimento, sede da associação organizadora, Anda&Fala, Museu Carlos Machado, Centro Municipal de Cultura, Galeria Fonseca Macedo, Teatro Micaelense e Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas.

Um conjunto de novas comissões foram propostas a artistas e coletivos, resultado dos programas de residência iniciados em 2020/2021, como Ellie Ga, Ana Quiroga & Estela Oliva, Diogo da Cruz & Fallon Mayanja, Tiago Patatas & Dinis Sottomayor, Matthew C. Wilson & Nuno da Luz, Catarina Miranda, e os vencedores da bolsa Jovens Criadores W&T, Catarina Gonçalves e Cristóvão Maçarico.

Das várias atividades que estão a ser preparadas no âmbito do programa de música ou do programa de conhecimento, que propõe um conjunto de conversas, excursões e visitas temáticas, a ‘Summer School W&T’ “volta a estabelecer um espaço de experimentação para jovens açorianos”.

A RARA - Residência de Artesanato da Região dos Açores regressa com a sua nona edição, onde ‘designers’ de todo o mundo e artesãos locais “cruzam técnicas, matérias-primas, ‘saber fazer’ e afetos para a criação de novos objetos, com coordenação de Miguel Flor”.

No último fim de semana do festival, o projeto europeu “Centriphery”, do qual faz parte o Walk&Talk, terá a sua etapa açoriana, com um projeto colaborativo e territorial desenvolvido pelos performers Gustavo Ciríaco e Tellervo Kalleinen, os arquitetos Mezzo Atelier e o músico Ovidiu Mihaita.

O Walk&Talk conta com o financiamento do Ministério da Cultura - DGArtes, Governo dos Açores, município de Ponta de Delgada e do programa Europa Criativa.