Festival “Um ao Molhe” na Arco 8

O Festival “Um ao Molhe”, acontece há cinco anos e, a edição deste ano, inicia nos Açores, nomeadamente na Arco 8. O evento vai decorrer em outras cinco cidades até 8 de março.





Os artistas que vão estar no Arco 8 são os Cacutá, Emanuel Paquete e o Manipulador.





De acordo com nota o Festival "Um ao Molhe" tornou-se num evento 'com um manifesto ideológico que descentraliza, trabalha em rede (para torná-la mais forte), cria encontros nos meses mais frios e trabalha horizontalmente com projetos e formas de arte musicais emergentes".