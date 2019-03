Festival Tremor: a incessante “procura daquilo que urge”

O tempo passa depressa e, de repente, estamos em 2019 e o Tremor continua a agitar as ilhas açorianas. Alguma vez imaginaram que o festival se viesse a tornar no que é hoje?



A resposta é não, não esperávamos. Nós [António Pedro Lopes, editora Lovers & The Lollypops e Agenda Yuzin] nunca trabalhámos com uma fórmula: o festival é experimental e é elástico, no sentido em que ele é uma espécie de plataforma laboratorial para nós experimentarmos, a cada ano, aquilo que faz sentido dizer, implementar e aquilo que faz sentido do ponto de vista de criar uma relação com a ilha e com as pessoas que estão na ilha...Estamos sempre à procura daquilo que urge! Agora, são seis anos de história, e o festival já mudou e deu muitas voltas.







