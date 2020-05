Festival Música no Colégio cancelado

De acordo com nota da organização, "atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, pela pandemia de Covid-19, têm vindo a ser tomadas medidas extraordinárias a aplicar, também, no setor das atividades culturais. Enquanto agente cultural de referência na Região, e seguindo princípios de responsabilidade social e as recomendações para cancelamento de eventos, com o objetivo de evitar a transmissão do vírus, na ótica de proteção do público, técnicos e agentes culturais/artísticos envolvidos na realização dos espetáculos, a direção do Coral de São José – Associação Musical comunica o cancelamento da IX edição do Festival Música no Colégio".

Adianta a organização que o Festival Música no Colégio regressa em 2021, trazendo o "ambiente e cenário cosmopolita daquelas noites de verão, assim como uma programação musical especial para todo o público".

O Coral de São José – Associação Musical retomará a sua atividade logo que possível, para trabalhar em eventos futuros, nomeadamente o já tradicional “Clássicos de Natal”, em dezembro de 2020.