Festival Azores Fringe "remodelado" com programaçao 'online' e em vídeo

"A oitava edição do Azores Fringe Festival, planeado para 29 de maio a 28 de junho de 2020, teve uma remodelação drástica. Desde a última edição começámos a construir o ano 2020, no qual tínhamos mais de 200 projetos em andamento, desde artistas açorianos a estrangeiros, que estavam planeando visitar-nos", disse o fundador do Azores Fringe Festival, Terry Costa, sobre o certame que faz parte do movimento internacional de cerca de 300 festivais Fringe, o World Fringe.

Segundo o responsável, o novo programa, elaborado "durante o último mês", permite a "presença 'online' de mais de 100 artistas das nove ilhas dos Açores e cerca de 40 do exterior", e "ainda muitos mais em sessões especiais, onde a partilha e mostra de trabalho é o objetivo".

De acordo com informação enviada às redações, "algumas ideias propostas por artistas continuaram a ser desenvolvidas e vão ser apresentadas em dois formatos: programação diretamente 'online', seja ao vivo ou gravado, e programação com artistas apenas, sem público ao vivo", na MiratecArts Galeria Costa que será transmitida ao mesmo tempo, via www.facebook.com/miratecarts, "aderindo ao distanciamento físico e, assim, não incentivando o ajuntamento de grupos".

A programação diária dedica sempre um destaque a um artista açoriano.

Já a programação semanal inclui o programa "Dá-lhe Corda", às segundas, Conversas com Escritores, às terças, "Contos com a palhaça Luna", às quintas, e visitas regulares aos 'ateliers', oficinas, escritórios e locais de trabalho de artistas, acrescenta o comunicado hoje divulgado.

Aos sábados, além da partilha de vídeos do programa "Hoje Açores Today", também haverá conversas na rádio AlternativAzores, que serão partilhadas através das plataformas do Facebook do Azores Fringe Festival, e ainda concertos inéditos em direto de artistas açorianos como Sara Cruz, João da Ilha, Rafael Carvalho e o pianista João Bernardo.

"A programação original, produzida em parceria com [a associação] MiratecArts, ou construída especificamente para o Fringe, serão apresentadas ao vivo através das páginas do Facebook da MiratecArts e do Azores Fringe Festival, que abrangem mais de 20 mil seguidores", refere ainda Terry Costa, referindo ainda as sessões dedicadas aos colaboradores www.discoverazores.eu, onde "se vai partilhar o que os artistas andam a fazer 'online'".

O programa do festival está disponível em www.azoresfringe.com.