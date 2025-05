Festas da Serreta e de São Carlos motivam tolerâncias de ponto na Terceira

Segundo um despacho publicado em Jornal Oficial, “à semelhança de anos anteriores”, é concedida tolerância de ponto relativa à 'Segunda-feira da Serreta' “aos trabalhadores da administração pública regional dos Açores cujos serviços estejam sediados na ilha Terceira".

"Excetuam-se os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente", lê-se no despacho, assinado pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.

Os dirigentes destes serviços e organismos "devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente".

A tradicional festa conhecida por 'Segunda-feira da Serreta', no concelho de Angra do Heroísmo, é um "evento que se reveste de particular importância para a comunidade local, no âmbito da respetiva identidade cultural e em honra de Nossa Senhora dos Milagres", justifica o executivo açoriano, sublinhando que há "uma forte adesão e participação por parte dos residentes na ilha Terceira" nas comemorações.

Todos os anos, no segundo fim de semana de setembro, milhares de pessoas rumam ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na maior peregrinação que se realiza na ilha.

No caso das Festas de São Carlos, na freguesia de São Pedro, também no concelho de Angra do Heroísmo, a tolerância de ponto é dada na tarde de 30 de setembro, abrangendo os serviços sediados no município, conforme refere um segundo despacho publicado em Jornal Oficial.

O Governo Regional indica que aquela festa assume "particular importância para a população local".