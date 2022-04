Festas da Praia regressam com o tema “Do Mundo Antigo, às 7 Maravilhas”

Na apresentação do evento, que teve lugar na Academia de Juventude, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, disse tratar-se de um momento especial, porque, “depois de dois anos, todos têm muitas expetativas para regressarmos aos nossos momentos habituais. E as Festas da Praia são um saboroso hábito no início de agosto”.





Citada em nota de imprensa, a autarca referiu que a sustentabilidade financeira assume, “um papel preponderante na execução orçamental das Festas da Praia 2022. Avaliadas num total de 462 mil euros, cerca de 237 mil euros são comparticipados pela autarquia, mantendo o dinamismo que marca e sempre marcou estas festividades”.





Vânia Ferreira disse ainda que o modelo das Festas da Praia será semelhante ao dos anos anteriores, envolvendo “os tradicionais desfiles (abertura e infantil), a tourada de praça e o recinto para espetáculos musicais, além das feiras de gastronomia e de artesanato.





“Houve a necessidade de manter um conjunto compromissos definidos em 2019 e relacionados com as Festas da Praia para este ano. Neste sentido, a estrutura prevista envolve os espaços que já conhecemos e vigentes em anos anteriores, mas com uma nova imagem, dando espaço a toda uma outra dinâmica na cidade”, referiu.





Por seu turno, Paula Sousa, vereadora da Cultura na autarquia e presidente da Cooperativa Praia Cultural, adiantou que “a identidade cultural praiense assume o seu ex-líbris nestas festividades, altura em que celebramos o concelho e as suas particularidades. O sucesso das mesmas está intrinsecamente associado à união de esforços e à experiência de todos os envolvidos, tendo por base a inovação e o dinamismo artístico que entendemos será uma mais-valia e uma marca desta edição”.







Vasco Lima, coordenador artístico das Festas da Praia 2022, sublinhou que “pretende-se que a cidade se encha de cor e alegria nestes dias, retomando a alegria e os bons momentos vividos na Praia da Vitória. A aposta passa por renovar e reforçar a imagem da cidade, enaltecendo os seus pontos fortes e criando uma dinâmica diferente junto de quem marca presença na Praia da Vitória durante a época festiva”.





Ao longo de dez dias, as artes, a música e a dança serão presença assídua naqueles que são os tradicionais desfiles que integram estas festividades.





Neste sentido, e de acordo com a mesma nota, mantém-se o desfile de abertura, o desfile infantil e o desfile etnográfico. O modelo organizativo das Festas da Praia 2022 prevê ainda a aposta na Feira de Artesanato e na Feira de Gastronomia, que mantêm a estrutura habitual.





Os concertos musicais marcam presença no espaço musical junto ao Paul, estando ainda prevista a tradicional tourada de praça.





“Mantém-se o formato de concessão a privados ou entidades externas de espaços e/ou eventos das festas (como o recinto de espetáculos ou a vertente taurina e tauromáquica)”, finaliza a nota de imprensa.