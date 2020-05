Festas da Praia 2020 canceladas depois do fim das quarentenas obrigatórias

O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória confirmou o cancelamento das Festas da Praia 2020, devido ao fim das quarentenas obrigatórias, conforme noticiado pelo Governo Regional dos Açores, no passado sábado, em sequência de uma decisão judicial.

“Considerando o fim das quarentenas obrigatórias - o que eleva, de forma exponencial, o risco de infeção pelo novo coronavírus - cai por terra aquela que era a expetativa do executivo municipal: a realização das Festas da Praia tendo como público-alvo a população local e, porventura, das outras ilhas, numa valorização do mercado interno", disse Tibério Dinis citado em comunicado.



O autarca referiu ainda que "estamos há mais de 30 dias sem registo de novos casos na Ilha Terceira. Acreditávamos que, em agosto, poderíamos estar há 90 dias sem novos casos de Civid19, fruto do controlo que as autoridades regionais estavam a conseguir. E, dessa forma, conseguiríamos realizar as festas num modelo adaptado às circunstâncias e não no modelo habitual, dinamizando a economia local, mas sempre num quadro de segurança. Ora, sem as quarentenas obrigatórias, esse quadro de segurança desaparece. Logo, somos forçados a cancelar as Festas da Praia 2020”.



As Festas da Praia 2020 estavam marcadas para 31 de julho a 9 de agosto, tendo como tema “Do Mundo Antigo, as 7 Maravilhas”.

De acordo com o autarca, as novidades anunciadas para a edição deste ano transitam para o próximo ano. De igual modo, Vasco Lima, convidado para diretorartístico das Festas da Praia 2020, assumirá essas funções em 2021, assim como as restantes equipas.

Na nota, Tibério Dinis adiantou que a componente orçamental das Festas da Praia 2020 da responsabilidade municipal (237 mil euros) será afeta a apoios aos patrocinadores e entidades que apoiaram as festividades praienses em 2019.

O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória anunciou ainda ter solicitado à Cooperativa Praia Cultural a apresentação, até final de junho, de um programa cultural composto por agentes culturais e artistas locais a concretizar-se, através de plataformas tecnológicas ou, se possível, de forma presencial, no período em que se realizariam as Festas da Praia 2020.