'Festas 15 Agosto' em Santa Maria com programa diversificado

De acordo com comunicado da autarquia, as festividades iniciam a 10 de agosto, com o XLIII Explore Santa Maria Rallye.



No Jardim Municipal de Vila do Porto, no dia 11 de agosto, tem lugar a atuação do Grupo de Folclore do Porto da Cruz, da Madeira e da Banda Filarmónica Recreio Espirituense. No dia 12 de agosto, atuará o Grupo de Danças e Cantares Almagre; a 13 de agosto, o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santo Espírito e a 14 de agosto, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almagreira.



Nesse mesmo dia, decorrerá a inauguração da exposição de pintura de Antoine de Laborde Noguez, nos Claustros dos Paços de Concelho, numa doação do artista ao município, que ficará patente até outubro.



Refira-se que o executivo municipal de Vila do Porto, voltou a lançar o desafio às Associações Culturais, que desenvolvem os três principais festivais de verão em Santa Maria, para que fizessem a curadoria de uma banda por dia.



Assim, no dia 12 de agosto, a Associação Escravos da Cadeinha, apresentará Acid Jazz Project – José Cid, acompanhado por um quarteto de músicos.



No dia 13 de agosto, a Associação Os Amigos da Maia irá apresentar a Quadrilha.



A Associação Cultural Maré de Agosto, a 14 de agosto, apresenta Terra Livre.



No último dia das festas, os Bey Já’TUM abrem a noite, terminando com Mimicat, cantora e compositora portuguesa que venceu o Festival RTP da Canção em 2023 e representou Portugal no Festival Eurovisão.



As 'Festas 15 de Agosto' irão contar, todos os dias, com as tradicionais barraquinhas, o mercado “Explore e Compre Localmente”, e ainda para o “Cantinho da Brincadeira” com várias atividades para o público infantil.