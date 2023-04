A queda de uma árvore no Estádio Jácome Correia a pouco mais de duas semanas do início da 15.ª edição do Torneio de Futebol Infantil de sub-11 doClube União Micaelense “foi um desafio enorme à capacidade organizativa deste torneio”, enalteceu o presidente Manuel Arruda na apresentação.

Com a interdição do recinto onde anualmente se disputava a prova, que este ano decorre entre os dias 5 e 8 de abril, o emblema unionista viu-se obrigado a encontrar uma solução de recurso, que acabou por ser o Campo do Lajedo.

“A equipa liderada pelo diretor-geral Arsénio Furtado fez um esforço sobre-humano para alterar o local da realização do torneio”, referiu Arruda, realçando “o know-how significativo da organização”, assim como o facto da competição ser organizada só por pessoas do União Micaelense. “Não vem cá ninguém de fora organizar o torneio”, atirou.

Segundo Manuel Arruda, cerca de 3 mil pessoas irão deslocar-se a Ponta Delgada para assistir à festa do futebol infantil, que reúne um total de 24 clubes, de oito países, provenientes de quatro continentes.

As equipas estão divididas por quatro grupos, sendo que cada um destes é composto por seis clubes, em que apenas os primeiros classificados garantem o apuramento para as meias-finais.



Os restantes conjuntos apenas poderão concluir a prova entre a quinta e a 24.ª posição.Todas as partidas terão uma duração de 30 minutos, com 15 minutos cada parte e cinco de intervalo.

Refira-se ainda que nesta edição há uma novidade, que consiste na elaboração do melhor sete do torneio, onde estarão os melhores jogadores da prova em todas as posições.

Nos três dias, o pontapé de saído do primeiro jogo será sempre às 9h00 e o último às 19h45, num evento que promete fazer de Ponta Delgada, mais uma vez, “a capital do futebol jovem dos Açores”, exultou Arsénio Furtado.



Grupo A: União Micaelense, Lajense, Lusitânia, San Carlos, Nacional e Tri-Town:

Grupo B: Sporting, Graciosa, Águia, Mini Foot, Bayside e Lousanense;

GrupoC: Angrense, Parma, Sporting FCToronto, Taboeira, São Roque e ACDMaracanã;

Grupo D: Arlandar, CAAFAtlântico, Vasco Gama Bermudas, Flamengos, Campomaiorense e ACFPauleta.







António Aguiar Machado é o patrono da edição deste ano do torneio

Figura incontornável do Clube União Micaelense, António Aguiar Machado é o patrono do 15h Internacional Tournament Football Azores U-11.

Tony Aguiar, como era conhecido, foi jogador, treinador, dirigente e árbitro, tendo alcançado quatro títulos de campeão de São Miguel como técnico.

Dedicou-se a uma série de modalidades, como o basquetebol e o voleibol, construindo uma carreira desportiva de 60 anos, marcada ainda pelo papel determinante na implementação do automobilismo em São Miguel.

A sua filha, HelenaMachado, esteve ontem na apresentação oficial, onde não escondeu o orgulho pelo reconhecimento prestado pelos unionistas.