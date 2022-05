Festa do FC Porto abrilhantada com triunfo sobre Estoril Praia

Naquele que foi o jogo de consagração, perante os seus adeptos, da conquista do 30.º título nacional, os 'azuis brancos' aproveitaram um autogolo de Joãozinho, aos 48 minutos, e um tento final de Fernando Andrade, já aos 88, para estabelecer uma marca histórica.

A equipa da cidade Invicta termina a sua prestação no campeonato como líder com 91 pontos, algo que nunca tinha sido conseguido na prova, batendo a fasquia, de 88 pontos, que tinha conseguido em 2017/18, igualando, na altura, o Benfica, que em 2015/16 tinha feito a mesma marca.

Já o Estoril Praia, que surgiu tranquilo para este desafio, com os objetivos da época já atingidos, termina a sua prestação no campeonato no oitavo classificado, com 39 pontos.

Num desafio em clima de festa, em que os 'dragões' estrearam no 'onze' o guarda-redes Cláudio Ramos, os comandados de Sérgio Conceição tomaram, desde cedo, as rédeas do jogo, mas não disfarçaram uma toada de descompressão, espelhada na pouca acutilância na altura da finalização.

As primeiras reais ameaças dos 'azuis e brancos' só surgiram a partir dos 20 minutos, em iniciativas de Taremi e Vitinha, mas sem a pontaria afinada, perante um organizado Estoril.

Os 'canarinhos', apesar de mais recuados, iam controlando as movimentações ofensivas do adversário, mas também tentavam espreitar os contra-ataques, embora sem a suficiente intensidade no último passe para criar apuros ao estreante Cláudio Ramos.

O FC Porto teve as melhores chances desta etapa inicial já perto do intervalo, num cabeceamento por cima de Taremi e num remate de Grujic ao lado, a que os visitantes ainda conseguiram responder numa insistência de Ferraresi, mas insuficiente para quebrar o nulo.

O regresso do descanso acabou por ser de felicidade para o FC Porto, que logo aos 48 minutos se viu em vantagem, através de um autogolo de Joãozinho, num desvio a um cruzamento de Zaidu, que tinha Evanilson como destinatário.

O tento acabou por ser 'clique' que alavancou ambição dos portistas, que passaram então criar bem mais oportunidades, até porque o Estoril se viu forçado a expor-se para inverter a desvantagem.

Evanilson, aos 54 minutos, e Taremi, aos 63, viram barra negar-lhes o segundo golo e, pouco depois, foi o recém-entrado Francisco Conceição também ficar perto do golo, mas desta feita travado pelo guardião estorilista.

Apesar dos apuros junto à sua baliza, os cascalenses estiveram perto de resgatar o empate, na sua melhor chance no jogo, quando Mboula, aos 73, conseguiu um desvio em posição privilegiada, mas viu Cláudio Ramos negar-lhe a intenção.

Já na parte final do desafio, Sérgio Conceição deu ainda oportunidade para Franciso Meixedo, Rúben Semedo e Fernando Andrade de poderem entrar no lote de jogadores campeões, e deste trio foi Andrade que aproveitou melhor o momento, acabando por marcar o segundo golo do jogo, já aos 88.

Através de um contra-ataque, o brasileiro não desperdiçou uma 'oferta' em forma de assistência de Fábio Vieira, rematando forte para fechar o resultado, e acabando em lágrimas a celebrar com o treinador e com os restantes companheiros.