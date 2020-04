Festa do Chicharro 2020 cancelada

O cancelamento deriva da atual situação de pandemia, e em conformidade com o plano de contingência da Região, no sentido de combater os efeitos do covid-19, tendo a organização adiantado, em comunicado, que "a decisão, tomada em conjunto com a Câmara Municipal da Povoação e em sintonia com os principais parceiros do “Festival”, assenta na consciência de que vivemos uma fase atípica, a qual infelizmente permanece na incerteza relativamente ao futuro próximo. Agora, mais do que nunca, a segurança das populações deve ser a máxima prioridade".



O primeiro festival de verão dos Açores promete voltar em 2021, altura em que "vamos todos festejar a dobrar, juntos e em perfeita harmonia, num 'Chicharro' forte, sem medos e sem vírus", refere a Associação Cultural e Desportiva Maré Viva.

A organização dá conta ainda que cancelar o evento "foi uma decisão difícil mas ponderada, e apesar de estarmos muito tristes e até de certa forma algo desiludidos, estamos confiantes que foi a decisão mais acertada e acima de tudo responsável", lê-se no referido comunicado.



Anualmente a Festa do Chicharro leva milhares de pessoas à freguesia da Ribeira Quente, no concelho da Povoação, sendo o evento que inaugura os festivais de verão no arquipélago dos Açores.