Festa de Natal da Rede de ATL da Câmara de Ponta Delgada no Coliseu Micaelense

Trata-se de um momento de convívio entre todas as crianças da rede de ATL e das suas famílias. A festa será realizada em dois períodos distintos, segudno refere nota da autarquia.





Desta forma, o primeiro período decorre entre as 10 e as 13 horas e o segundo das 14h30 às 16h30 e, em cada um destes momentos, estarão presentes cerca de 500 crianças.







As apresentações efetuadas pelas crianças são todas relacionadas com o Natal, desde peças de teatro, coreografias e musicais.







Neste dia, as crianças serão também "brindadas" com um momento de Terapia do Riso e com a apresentação da peça de Natal intitulada “Um Natal Sem Diferenças”, preparado pela equipa de animadores, terminando a festa, como já vem sendo hábito, com a chegada do Pai Natal.