Ferro Rodrigues reeleito presidente da Assembleia da República

O regimento da Assembleia da República determina que o primeiro do parlamento é eleito na primeira reunião plenária da legislatura por maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções.

Há quatro anos, foi eleito com 120 favoráveis, mas nesse ano o PSD apresentou um candidato, Fernando Negrão, que recolheu 108 votos.

O presidente do PSD, Rui Rio, foi um dos deputados que aplaudiu a reeleição de Ferro.

Ferro Rodrigues era candidato único ao cargo.Foi aplaudido por deputados de todas as bancadas, enquanto a bancada do PS ovacionou-o de pé.

O socialista Eduardo Ferro Rodrigues foi eleito, pela segunda vez, presidente da Assembleia da República com 178 votos a favor, 44 brancos e oito nulos, na primeira sessão do novo parlamento.

