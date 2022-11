Fernando Santos quer “dar enorme alegria aos portugueses”

“Pus uma fasquia a mim mesmo, embora saiba que é difícil. Mas propomo-nos a dar uma enorme alegria aos portugueses. É isso que vamos tentar fazer em cada jogo, com o máximo de intensidade, entrega, paixão e qualidade. O que nos move é dar uma grande alegria aos portugueses”, afirmou o técnico, na antevisão do encontro com o Gana, o primeiro da equipa das ‘quinas’ no Grupo H do Mundial2022, na quinta-feira.

Fernando Santos, que falava em conferência de imprensa no Centro Nacional de Congressos do Qatar, admitiu que “os portugueses podem ficar divididos na hora das convocatórias”, mas realçou que quando a formação lusa iniciar a competição “as praças vão estar cheias e as pessoas em frente às televisões”.

De resto, assumiu claramente que Portugal vai lutar por erguer o troféu no dia 18 de dezembro: “Não há qualquer treinador ou jogador que não tenha o sonho de ser campeão mundial. Nós, temos o sonho, a ambição e a capacidade para poder lutar por isso e vamos fazê-lo. Não somos presunçosos, não sentimos que somos os melhores do mundo, mas temos convicção na qualidade desta equipa e nestes jogadores”.

Por outro lado, o selecionador nacional, de 68 anos, disse que “o primeiro jogo em qualquer competição é sempre o mais importante, porque é o próximo e a vitória traz energias mais positivas”, ainda que tenha lembrado, com algum humor à mistura, o que sucedeu no Euro2016.

“Empatei os três primeiros jogos e ganhei o Campeonato da Europa. Se fosse para repetir, todos nós assinaríamos por baixo, mas sabemos que é um risco muito grande”, referiu, entre sorrisos.

Além de assegurar que o “ambiente na seleção tem sido sempre bom”, Fernando Santos não se escusou a comentar o momento de Cristiano Ronaldo, que deixou o Manchester United na terça-feira, garantindo que o conflito entre o capitão luso e os ‘red devils’ “nem foi comentado” na seleção.

“Acho que toda a gente está muito focada, não foi um assunto falado, nem foi comentado no espaço de lazer, de conjunto entre os jogadores. Ainda hoje estavam 20 jogadores sentados, juntos, e não foi tema, nem assunto. Há um foco total, um espírito fantástico e os jogadores estão convictos do que têm de fazer”, disse, confessando ser um “defensor intransigente dos direitos humanos”.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa, menos uma nos Açores), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.