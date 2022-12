Fernando Santos deixa de ser selecionador nacional

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos, de 68 anos, deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.

“Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias. Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da seleção nacional”, refere a FPF em comunicado, explicando que ambas as partes “concordaram em dar por terminado” o contrato.

Santos levou ainda Portugal ao Europeu de 2020 e aos Mundiais de 2018 e 2022, caindo nas duas primeiras provas nos oitavos de final, antes da eliminação no Qatar, frente a Marrocos, no sábado.

Fernando Santos chegou à seleção portuguesa em 2014, para substituir Paulo Bento, após a eliminação precoce na fase de grupos do Mundial2014, no qual o 'engenheiro' tinha orientado a Grécia.

Treinador desde 1987/88, no Estoril Praia, no qual fez grande parte da carreira como jogador, Fernando Santos tinha os seus pontos altos na passagem pelo FC Porto, no qual se sagrou campeão em 1998/99, ano em que deu aos 'dragões' um inédito pentacampeonato.

No FC Porto, Santos conquistou ainda duas Taças de Portugal e duas Supertaça.

Fernando Santos foi um dos poucos treinadores em Portugal que passou pelos três 'grandes', embora com menos sucesso no Sporting (2003/04) e Benfica (2006/07 e 2007/08), saindo nos primeiros jogos na segunda temporada nos 'encarnados'.

Como treinador, Fernando Santos tem ainda mais um título, pelo AEK Atenas, no qual ganhou uma Taça da Grécia, país em que foi eleito quatro vezes o treinador do ano e da década de 2000.

O técnico conduziu a seleção Grécia ao Europeu de 2012, no qual caiu nos quartos de final, e ao Mundial de 2014, no qual chegou aos oitavos de final.