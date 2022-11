Fernando Santos ambiciona ser campeão, mas França "é a favorita"

“A ambição é conquistar o Campeonato do Mundo e não pode haver serviços mínimos. É ser campeão do mundo e acredito que é possível. Acredito que esta equipa pode conseguir e os meus jogadores também”, manifestou o técnico luso, durante a conferência de imprensa, que serviu para anunciar os 26 eleitos para o mais importante torneio de seleções, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Apesar de acreditar que tem condições para guiar Portugal à primeira conquista de um Campeonato do Mundo, Fernando Santos preferiu colocar os lusos no lote das equipas que “acreditam” que o sonho é possível concretizar.

“O favorito é como nos campeonatos nacionais. Favorita é a França, seguramente. Ganhou a ultima edição, é a campeã [em título]. Há um conjunto de equipas que acreditam que é possível ganhar [o Mundial] e desse conjunto de equipas faz parte Portugal”, expressou.

Sobre as escolhas divulgadas hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, a ideia passa por “perceber, neste momento, qual a melhor forma de potenciar os jogadores”, mas não existem "planos alternativos”.

“Não há planos alternativos, há planos-base. Procurámos ter mais do que uma possibilidade, o que importa é a dinâmica do jogo, não tanto a questão do 4x3x3 ou do 4x4x2. O que fizemos foi olhar muito bem para o que seria o potencial dos jogadores e perceber, neste momento, qual a melhor forma de potenciar os jogadores. Temos de criar a condições para potenciar os jogadores”, justificou.

Pepe é um dos mais experientes entre os 26 convocados, mas está sem competir há várias semanas no FC Porto, devido a lesão. Questionado sobre se o central está a 100% para representar Portugal, o selecionador esclareceu que “estão todos prontos”.

O momento de forma do capitão Cristiano Ronaldo, no Manchester United, e de João Félix, no Atlético de Madrid, não é algo que preocupe Fernando Santos, que recusou fazer planos específicos para os atletas em questão.

"[Cristiano Ronaldo] Jogou os últimos quatro jogos e, como todos os outros que convoquei, vem com uma fome enorme de mostrar a sua capacidade e de tornar Portugal campeão do mundo. Não tenho nenhum plano específico para o João [Félix]. Nem para o João, nem para outro qualquer, mas sim para a equipa. Vou procurar criar uma dinâmica de jogo que potencie a qualidade dos jogadores”, reforçou.

A lista final de 26 jogadores terá de ser enviada para a FIFA na segunda-feira, precisamente quando Portugal inicia a preparação para o Mundial2022, que inclui um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, a 17 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A comitiva lusa viajará para o Qatar no dia seguinte, a 18 de novembro, tendo estreia marcada no Grupo H para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar Uruguai, a 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 02 de dezembro.