Fenómeno meteorológico muito localizado e de grande intensidade na origem das ocorrências

De acordo com a meteorologista Patrícia Navarro, esta situação "muito localizada e de grande intensidade" justifica as ocorrências registadas nas freguesias dos Mosteiros e das Sete Cidades.





"Uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte, que atravessou durante a madrugada as ilhas do grupo oriental, provocou precipitação que foi mais intensa na zona oeste/noroeste da ilha de São Miguel", revelou, revelando que "na rede hidrometeorológica da Região Autónoma dos Açores, o valor máximo registado de precipitação foi de 24,9 milímetros por hora, das 7 às 8 horas, na estação do Mosteiros".