Feira VitÓria arranca esta quinta-feira

A Feira VitÓria, é inaugurada quinta-feira, dia 25 de abril e conta com a presença de meia centena de empresas do concelho da Praia da Vitória que darão a conhecer junto da comunidade novos produtos e serviços, a fim de dinamizar a cidade.

Esta ação, criada com o intuito de reforçar as potencialidades do comércio local, decorre até domingo, dia 28 de abril, no recinto do Paul.





Ao longo de três dias, para além da demonstração de produtos e serviços, estão previstas atividades infantis, workshops, sessões de showcooking e momentos musicais, adianta nota de imprensa.





Citado na mesma nota, Tiago Ormonde, vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória com o pelouro da Economia e dinamização do comércio local, diz que “esta mostra vem reforçar as potencialidades das empresas e comércio patentes no concelho da Praia da Vitória. Acreditamos que esta iniciativa será importante na dinamização da cidade, reforçando a promoção do que temos para oferecer enquanto concelho”.





“Contamos com a presença de diversas áreas neste certame, como a moda, a animação turística, eletrónica, eletrodomésticos, cosmética, restauração e construção, de entre outras. Apostamos na apresentação de diferentes produtos e promoções atrativas”, referiu.





A inauguração decorre quinta-feira, pelas 10 horas e conta com o desfile de Filarmónica União Praiense. A abertura do recinto está prevista para as 11horas onde estará a decorrer a exposição comercial. Pelas 14 horas tem lugar o workshop 'ITSTYLE MakeUp Azores Terceira'.





À mesma hora e até às 22 horas, haverá animação infantil por parte da DIVERTILÁXIA, com pinturas faciais, modelagem de balões, placard de jogos, workshops e atividades desportivas.







Seguem-se outras atividades infantis, Gu e a Tita com “A Minha Horta”; a exposição plástica “Cravo meu, Cravo meu”; o showcooking com Patrícia – Food with a Meaning sobre “Snacks Saudáveis”, decorrendo também uma atividade de culinária para os mais jovens que consiste numa “Decoração de Cupcakes”. A noite termina com ao grupo musical “Entreparentes”.





As atividades do dia 26 de abril iniciam-se com o “Gu e a Tita – Aromáticas para casa”; uma Visita ao Pomar com o “Gu e a Tita” na Volta do Paul, nº 18-A; plantação de ervas aromáticas, por estaca.







Para o período da tarde, haverá um workshop promovido pela 'ITSTYLE MakeUp Azores Terceira', com uma demonstração de maquilhagem sénior. Às 16 horas, haverá animação infantil com a atividade “Educar para a Saúde”. Patrícia – Food with a Meaning realiza novamente um showcooking, mas desta vez será subordinado à temática “Saladas – Refeições”. Para as 20h30 está agendado também uma atividade infantil, em concreto, um Workshop de Beleza “Camarim Fashion”. Tem lugar ainda a Cantoria “Entre Ilhas” com Fábio Ourique (Terceira); Tiago Clara (São Miguel); José Esteves (Terceira); Marcelo Dias (Terceira); Samuel Borges (Terceira); John Branco (Terceira); José Fernando (Terceira); e António Isidro (São Jorge).





No dia 27 de abril, pelas 11 horas, tem lugar uma aula aberta intitulada “Pré Light Summer”. Às 14 horas decorre uma aula da Escola de Bombeiros Estagiários Voluntários da Praia da Vitória, e também a animação por parte da Divertiláxia.





Segue-se diversas atividades destinadas aos mais novos e para encerrar as atividades do dia, haverá o concerto de “Herman José & Quarteto”.





No dia 28, a feira comercial conta, novamente com animação infantil e atividades para os mais novos, Workshop da ITSTYLE MakeUp Azores Terceira, showcooking com Patrícia Food with a Meaning – “Fingerfood de Festa”. Às 19h30 decorre um momento de animação musical, com o concerto da banda “Hora a Menos”.





A última atividade da Feira VitÓria 2019 será uma exposição plástica infantil, intitulada, “Quadro Colorido”.