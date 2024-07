Feira Quinhentista com espaço dedicado aos mais novos

A principal novidade desta feira, que desde 2013 passou a ser realizada anualmente, é um espaço dedicado às famílias e as crianças, que permitirá “que as famílias possam estar com toda a segurança, com todo o conforto a desfrutar de toda a feira”, referiu, em declarações à Rádio Açores TSF, Alexandre Gaudêncio, adiantando ainda que este espaço “terá em permanência pessoas habilitadas” e “vários jogos didáticos”.

Esta edição da Feira Quinhentista tem como tema “Mare Tenebrum: 500 Anos de Luís de Camões e Vasco da Gama”, sendo que “toda a feira vai se desenvolver em volta da temática”.

Ao longo de cinco dias irão participar 19 grupos itinerantes que “prometem muita animação”, assegura o autarca.

A feira conta ainda com 20 barracas de artesanato, 9 de comes e bebes, três palcos fixos, uma zona de espetáculos de fogo e haverá ainda exposições de armas e de animais exóticos.

Um dos pontos altos será o desfile de encerramento, que se realizará no domingo, dia 14 de julho, a partir das 18h00, e que contará com a rede municipal de ATLs, contando também com a participação de cerca de meio milhar de figurantes.

Para o autarca, e utilizando como referência os últimos anos, esta é uma feira que “movimenta mais de 30 mil pessoas durante os dias da feira”, tendo o município o objetivo de querer “sempre”, ultrapassar estes números.

“Este é cada vez mais um cartaz turístico. É a única feira do género feita na Região, e ainda bem que é feita na Ribeira Grande porque traz milhares e milhares de pessoas todos os anos”, sustentou o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande à Rádio Açores TSF, acrescentando ainda que, “ao avaliar pela expectativa, e pela quantidade de pessoas que estão neste momento a visitar a ilha, achamos que será uma das maiores afluências de sempre”.