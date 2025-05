Feira Quinhentista 2024 “foi das mais participadas de sempre”

Na sessão de encerramento, o autarca, afirmou, citado em nota de imprensa, que “a 13ª edição da feira quinhentista foi das mais participadas de sempre, tendo-se registado a passagem de mais de 40 mil pessoas durante os cinco dias de feira”.





No último dia da feira, decorreu o desfile de encerramento, com o tema “Grande Cortejo de Vasco da Gama e Luís de Camões”, o qual envolveu cerca de 600 participantes, incluindo as crianças da rede municipal de ATL's e os vários grupos de animação.





A 13ª edição da Feira Quinhentista, sob a temática “Mare Tenebrum: 500 anos de Vasco da Gama e Luís de Camões”, contou com nove barracas de comes e bebes, 20 barracas de artesanato e uma zona dedicada às crianças, com vários jogos e animação.





Ao todo, participaram 19 grupos de animação, entre dança, fogo, teatro e circo, música e percussão, dos quais sete dos Açores, 10 de Portugal Continental, um da Madeira e um de Itália.





Os vencedores da edição de 2024 foram: as Artesãs da Terra, na categoria de artesanato, e Arco e Flecha, na categoria de comes e bebes.





Foram ainda atribuídas menções honrosas à taberna Pimenta e Canela (comes e bebes) e Refúgio dos Piratas (artesanato).