Federações receiam “efeitos nefastos” e pedem apoio governamental

Em carta conjunta enviada ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, as quatro federações manifestaram "preocupações" que colocam "em causa a sobrevivência" de várias entidades desportivas nacionais, "com todos os efeitos nefastos que tal situação pode provocar no tecido desportivo português".

"Os clubes estão confrontados com uma súbita e imprevisível perda de receitas de bilheteira, das atividades de formação, de patrocínios e outros apoios, mantendo-se todos os seus compromissos de pagamento", referem as quatro federações, em comunicado, salientando que "estas dificuldades virão a recair também sobre as federações desportivas".

Aquelas entidades lembram que "se os clubes não retomarem atividade após toda esta crise, haverá impactos negativos na economia, na saúde e bem-estar das populações, nomeadamente das populações jovens", pelo que deixaram um apelo ao governo português.

"As federações supracitadas solicitam junto da tutela do desporto a definição de um quadro de apoio à sobrevivência dos clubes e associações desportivas, semelhante ao disponibilizado para outros agentes económicos, que permita salvaguardar os postos de trabalho de muitos milhares de trabalhadores ligados ao desporto e a continuidade da atividade desportiva de centenas de milhares de jovens", observam, solicitando "uma reunião de urgência" com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.