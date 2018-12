Federação de voleibol aprova por unanimidade orçamento e plano para 2019

A participação na Liga das Nações, atual denominação da Liga Mundial, no Europeu2019 feminino e o apuramento para o Europeu2019 masculino, a decorrer em janeiro de 2019, constituem os principais eventos para 2019.

A seleção portuguesa de voleibol está a uma vitória da fase final do Europeu masculino de 2019, quando faltam disputar dois jogos, com a Croácia, em 05 de janeiro, e com a Albânia, em 09 do mesmo mês.

A AG da FPV decorreu no Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros da sede federativa, no Porto.