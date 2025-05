Fecho da Fábrica de Bordados Mário dos Reis Rodrigo marca o fim de era

Após oito décadas de dedicação à confeção de bordados na ilha de São Miguel, a Fábrica de Bordados Mário dos Reis Rodrigo fechará as suas portas no final de setembro. Fundada em 1947, esta empresa não conseguiu sobreviver desafios como a redução da mão-de-obra, o aumento da renda do imóvel e a idade avançada das suas proprietárias, Venilde e Vanda Amaral