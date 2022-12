FC Porto vence em Chaves e fica mais perto dos quartos de final da Taça da Liga

O inglês Danny Namaso marcou os dois golos da partida, aos 56 e 59 minutos, dando o primeiro triunfo na prova aos 'dragões', que lideram a 'poule', com quatro pontos, mais dois do que Vizela e Mafra e três do que os flavienses, que terminaram reduzidos a 10.

Com apenas o primeiro classificado a apurar-se para os quartos de final, na terceira e última jornada do Grupo A, em 16 de dezembro, o FC Porto recebe o Vizela, enquanto o Chaves joga no seu terreno frente ao Mafra, da II Liga.