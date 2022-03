FC Porto tenta 'fugir' ainda mais ao Sporting na receção ao Tondela

A equipa de Sérgio Conceição, que não vai poder contar com o capitão Pepe, devido a lesão, recebe no Estádio do Dragão o atual antepenúltimo classificado do campeonato, com 21 pontos, num duelo que poderá ter novo ‘episódio’ em maio, mas no Jamor, já que os dois emblemas então em vantagem nas suas respetivas eliminatórias nas meias-finais da Taça de Portugal.

Caso comprove o ‘super favoritismo’, o FC Porto passa a ter nove pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, que só entra em campo na segunda-feira, no campo do Moreirense, na partida que encerra a ronda.

Além das contas na luta pelo título, um triunfo aproxima ainda mais os ‘dragões’ de nova presença na Liga dos Campeões, na próxima temporada, já que passam a ter 12 pontos de vantagem para o Benfica, terceiro posicionado, que na sexta-feira empatou na receção ao Vizela (1-1).

Na primeira volta, o FC Porto foi vencer ao terreno do Tondela, por 3-1, com um ‘hat-trick’ do avançado iraniano Taremi.

O encontro está agendado para as 18:00.

Às 20:30, em Braga, há duelo europeu entre emblemas minhotos, com o Sporting de Braga a defender o quarto lugar frente ao Gil Vicente, quinto, com os dois clubes a entrarem em campo separados por quatro pontos.

As duas equipas somaram empates nas duas últimas rondas, embora os gilistas tenham um registo de 10 jogos consecutivos sem perder e sem nenhum desaire ainda em 2022.

O Gil Vicente, a grande 'surpresa' desta edição da I Liga, tem mesmo apenas uma derrota fora de Barcelos, na quarta jornada, nos Açores, com o Santa Clara (1-0), em agosto do ano passado.

No primeiro encontro do dia, às 15:30, na Madeira, o 'renascido' Marítimo, oitavo posicionado, recebe o Vitória de Guimarães, sétimo, com os dois emblemas a estarem apenas separados por um ponto.