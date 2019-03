FC Porto, Sporting e Benfica perto das 'meias' da Liga Europa de hóquei patins

As meias-finais da Liga Europeia de hóquei em patins podem reunir FC Porto, Sporting e Benfica, juntamente com o FC Barcelona, quarteto que venceu fora a primeira mão dos ‘quartos’.

Os ‘dragões’ foram os mais expressivos, com 5-1 em casa do Forte dei Marmi em Itália, país onde o Sporting também venceu, por 5-3, em casa do Amatori Lodi.

Em duelo português, o Benfica conquistou importante vantagem sobre a Oliveirense, impondo-se por 3-2 no recinto do rival, o mesmo que o FC Barcelona conseguiu em Espanha na visita ao Noia, neste caso por 4-3.

Num jogo no qual se adiantou no marcador logo aos 30 segundos, o FC Porto foi sempre superior e dificilmente será surpreendido no Dragão Caixa, pois os quatro golos de vantagem mostram a clara superioridade frente ao segundo classificado do campeonato italiano.

Gonçalo Alves e o italiano Giulio Cocco bisaram, enquanto Hélder Nunes fez um golo.

Em Oliveira de Azeméis, os anfitriões adiantaram-se no marcador através de Jorge Silva, porém o ‘capitão’ Valter Neves empataria e o espanhol Jordi Adroher consumaria a reviravolta, antes do intervalo.

O compatriota Xavi Barroso voltou a igualar, já na etapa complementar, mas o também espanhol Albert Casanovas demorou menos de um minuto a responder e assim garantir o relevante êxito das ‘águias’.

O Sporting empatava 1-1 ao intervalo no pavilhão Palacastelloti, do Amatori Lodi, contudo, no segundo tempo, foi mais forte e ganhou, num êxito que contou com ‘hat-trick’ de Raul Marín e um ‘bis’ do igualmente espanhol Ferran Font.

O guarda-redes Ângelo Girão também foi fundamental no êxito da equipa de Paulo Freitas, que viu o português Luís Querido fazer, nos instantes finais, o 3-5 para o Lodi.

O FC Barcelona foi para o descanso em desvantagem 2-1 no duelo espanhol em Noia, contudo, na etapa complementar, daria a volta, com o tento do triunfo por 4-3 a ser obtido pelo português João Rodrigues.

A segunda mão disputa-se em 06 de abril.