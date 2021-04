FC Porto mantém “perseguição” à liderança após vitória em Tondela

O esanhol Toni Martinez inaugurou o marcador, aos 19 minutos, com assistência de Pepe, tendo o iraniano Mehdi Taremi praticamente sentenciado o encontro, aos 83 minutos, nove minutos depois de ter entrado em campo.

O FC Porto entrou determinado em mostrar a sua superioridade e, até ao momento do golo, aos 19 minutos, o jogo decorreu no meio-campo da equipa da casa.

O golo de Toni Martinez provocou reação ao Tondela, que começou a avançar no campo e, aos 23 minutos, Rafael Barbosa fez o primeiro remate à baliza de Agustin Marchesin, mas a bola passou muito acima da barra.

Jaume Grau fez o primeiro remate perigoso do Tondela (42), ao 'disparar' à entrada da grande área do FC Porto direto para as mãos do guarda-redes Marchesin.

O Tondela entrou a pressionar mais na segunda parte, a procurar criar oportunidades e a fazer mais jogo no meio-campo do adversário. Entre os remates do Tondela, um dos mais perigosos foi de Bebeto, num lançamento cruzado (53), que passou perto do poste direito de Agustin Marchesin.

Pako Ayestarán e Sérgio Conceição fizeram as primeiras substituições no mesmo minuto (67) e acabaram por recolocar dinâmica no jogo, sem que a equipa ‘beirã’ tivesse reduzido a pressão ao adversário.

Ainda assim, o FC Porto, que procurou sempre a grande área da equipa da casa, elevou a vantagem, aos 83 minutos, pelo pé do recém-entrado Mehdi Taremi, que desviou uma bola endossada por Otávio.

Com esta vitória, o FC Porto chega aos 60 pontos e aproxima-se do Sporting, que mantém a liderança no campeonato, com 65 pontos, defrontando, no domingo, o Famalicão, enquanto o Tondela mantém os 28 pontos e a 11.ª posição.